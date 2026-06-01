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Offiziell Bundesliga

Cottbus bedient sich in Frankfurt

von Julian Jasch - Quelle: eintracht.de
1 min.
Fousseny Doumbia im SGE-Dress @Maxppp

Eintracht Frankfurt parkt Fousseny Doumbia (21) in der zweiten Liga. Offiziellen Vereinsangaben zufolge wird der Innenverteidiger die kommende Spielzeit an Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus verliehen. Erst im März verlängerte der malische U20-Nationalspieler bis 2029 am Main.

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Sportdirektor Timmo Hardung erläutert: „Fousseny hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt und in unserer U21 wie auch im Training mit den Profis wichtige Schritte in seiner sportlichen und persönlichen Entwicklung gemacht. Für einen jungen Spieler ist regelmäßige Spielzeit auf hohem Niveau nun der entscheidende nächste Schritt. Mit der Leihe zu Energie Cottbus schaffen wir dafür ein sehr gutes und herausforderndes Umfeld im Profibereich.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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