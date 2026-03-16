Glück im Unglück: Chelsea kassiert Transfersperre

Der FC Chelsea wird zum zweiten Mal nach 2019 mit einer Transfersperre belegt. Wie die Premier League mitteilt, erhalten die Blues ein einjähriges Transferverbot von Profispielern – dieses wird jedoch für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Faktisch dürfen sie also weiter Stars einkaufen.

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Ein neunmonatiges Verbot für die Verpflichtung von Jugendspielern greift jedoch sofort. Zudem hat Chelsea einer Strafzahlung von umgerechnet rund 12,4 Millionen Euro zugestimmt.

Hintergrund: 2022 zeigten die neuen Besitzer der Blues Transfervergehen aus der Vergangenheit des Klubs an. Dabei ging es um Verstöße bei der Buchhaltung und Transfer-Zahlungen an Dritte. Dass der Londoner Klub kooperierte, führte nach Angaben der Liga zu einem milderen Urteil.

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Chelsea selbst zeigt sich derweil zufrieden. In einem Klub-Statement ist die Rede von einer „Einigung mit der Premier League in Bezug auf historische Regelverstöße“.