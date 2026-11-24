Die neurologische Dysfunktion bei Jamal Musiala hat in Verbindung mit dem millionenschweren Vertrag des 23-Jährigen ein Erdbeben beim FC Bayern verursacht. Die mächtigen Klubkontrolleure Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge schossen öffentlich gegen Musiala und stellten eine Anpassung des Arbeitspapiers in den Raum – aus Sorge, der deutsche Nationalspieler werde sein altes Niveau nie wieder erreichen.

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Ein Bericht des ‚stern‘ liefert heute neue Einblicke ins Klubinnere. Der Tenor: Teile des Aufsichtsrats befürchten, von der Musiala-Seite hintergangen zu werden. Heißt: über das konkrete Ausmaß der Absencen bei Musiala bewusst im Unklaren gelassen zu werden. Zumal Musiala seinen Neurologen selbst ausgesucht habe und auch bezahle.

Neuer Anlass für Kritik für Hoeneß und Co.: Von Musialas neurologisch bedingtem Aussetzer am Montag, vier Tage vor seinem Comeback gegen den 1. FC Köln (1:1), erfuhr der Aufsichtsrat erst im Laufe der Woche. Max Eberl könnte verpasst haben, das Gremium darüber zeitnah zu informieren.

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Der Sportvorstand gerät angesichts der Recherche ebenfalls zunehmend unter Druck. Bei Musialas teurer Verlängerung habe er sich vom Hype um den Spieler treiben lassen, laute ein interner Vorwurf. Bei einer Sitzung am Montag sei Hoeneß laut geworden und habe Eberl im Fall Musiala „sechs Monate anhaltende ‚Inaktivität‘ vorgeworfen“.

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Autounfall im April 2025

Außerdem brisant: Musiala verursachte im April 2025 einen Autounfall, verlor daher später seinen Führerschein. Ohne einen medizinischen Zusammenhang zu belegen, berichtet der ‚stern‘ von „Menschen beim FC Bayern“, die die Frage aufwerfen, ob der Unfall damals bereits in Zusammenhang mit Musialas Absencen stand. Seine Unterschrift in München hatte er rund zwei Monate zuvor geleistet. Dem Vernehmen nach war seine Krankheit damals noch nicht diagnostiziert.

Musialas Verlängerung beim Rekordmeister bringt ihm weit über 100 Millionen Euro ein. Bis zur kürzlich erfolgten Unterschrift von Harry Kane (33) war das der größte Vertrag, den die Bayern je mit einem Spieler geschlossen hatten. Der ‚stern‘ lässt die Frage, ob die Musiala-Seite dem FCB vor der Unterschrift alle medizinischen Kenntnisse offengelegt habe, unbeantwortet. Grundsätzlich besteht dazu rechtlich aber auch zunächst keine Verpflichtung.