Kennet Eichhorn nimmt womöglich deutlich schneller wieder am Spielbetrieb teil als bisher angenommen. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge soll das 17-jährige Ausnahmetalent „noch im Herbst ins Teamtraining zurückkehren“. Eichhorn selbst strebe sogar an, in diesem Jahr für Bayer Leverkusen in einem Spiel zum Einsatz zu kommen.

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Zur Erinnerung: Kurz nach seinem Wechsel zu Bayer wurde bei Eichhorn eine behandlungsbedürftige Stoffwechselstörung diagnostiziert. Durch die stationäre Aufnahme wurde sein Stoffwechsel dem Bericht zufolge vor einigen Wochen stabilisiert. Aktuell arbeitet der Mittelfeldakteur im Aufbautraining daran, die entstandenen Defizite aufzuholen.