Barça: Dembélé nur zum „Goldpreis“

Beim FC Barcelona glaubt man weiterhin an das große Potenzial von Ousmane Dembélé. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge würden die Katalanen den 22-jährigen Franzosen nur dann ziehen lassen, wenn ein Interessent sehr tief in die Tasche greift. Das Blatt spricht in diesem Zusammenhang von einem „Goldpreis“.

Dass es dazu in diesem Sommer kommt, ist aber äußerst unwahrscheinlich. Aufgrund der Coronakrise werden die Preise eher fallen. Zudem ist Dembélé in den vergangenen Monaten vor allem durch Verletzungssorgen aufgefallen. Insgesamt hat der Flügelstürmer nur neun Einsätze zu verzeichnen in der aktuellen Saison.