Am gestrigen Donnerstag wurde Edin Dzeko im Rahmen einer eigenen Pressekonferenz bei Schalke 04 vorgestellt – und dennoch drehte sich auch bei der heutigen Medienrunde mit Miron Muslic beinahe jede Frage um den neuen Stürmer.

Der S04-Trainer war zwar bemüht, die Begriffe „Kollektiv“ und „Mannschaft“ immer wieder herauszustellen. Das Leuchten in Muslics Augen, wenn er über seinen Quasi-Landsmann sprach, war aber nicht zu übersehen.

Der Österreicher mit bosnischen Wurzeln plauderte etwa über Dzekos Kontaktaufnahme kurz vor dem Jahreswechsel: „Ich habe mich sehr gefreut, dass Edin angerufen hat. Ich wusste aber nicht, was er wollte. Als er dann klargemacht hat, dass ihn Schalke unglaublich reizt und er sich das sehr, sehr gut vorstellen kann, war ich natürlich am Anfang sehr emotional und überrascht.“

Sportlich ordnet Muslic den Dzeko-Transfer ein: „Er ist ein Target-Player auf allerhöchstem Niveau, ein Champion in Deutschland, England und Italien, der weiß, worum es geht. Bei all dieser Weltklasse hat er das Herz am richtigen Fleck, beide Füße auf dem Boden. Er passt wunderbar.“ Und Muslic beantwortete auch die drängendste Frage: Ja, Dzeko werde am Sonntag (13:30 Uhr) im Zweitliga-Spitzenspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern im Kader stehen.

Dzeko bald in der Startelf

Zwar sei der 39-Jährige „fit und gesund“, dennoch ist wohl erstmal mit einem Bankplatz für Dzeko zu rechnen. Anfang Januar musste er nach einem Schlag auf den Fuß eine Trainingspause beim AC Florenz einlegen. Bald soll Dzeko aber schon in Schalkes erster Elf stehen, wie Muslic klarmachte: „Wenn Edin soweit ist, dass er starten kann, werden wir Anpassungen vornehmen. Viele Konstellationen sind möglich und das macht uns unberechenbar.“

Und weiter: „Es geht nicht darum, dass Edin Dzeko Schalke zieht, sondern dass wir ihn und seine Stärken einbinden. Die hat er ganz klar als Zielspieler, als Link-up-Player und mit unglaublicher Gefahr in der Box, im Abschluss. Er hat die Qualität, andere um sich herum besser zu machen. Das ist das, was wir brauchen. Er hat einfach diese Aura.“