Zweitliga-Schwergewichte im Rennen um Bayerns Mai?

Die Leihe hat sich voll ausgezahlt: Beim SV Darmstadt 98 erlebte Lars Lukas Mai eine ruhige Saison. Mit Platz sieben in der Liga musste man sich keinerlei Abstiegssorgen machen, im Aufstiegskampf mischten die Lilien aber auch nicht so richtig mit. Die ruhige Umgebung konnte der Leihspieler des FC Bayern perfekt nutzen, um als Stammspieler in der zweiten Liga wichtige Erfahrungen im Profifußball zu sammeln.

Nominell geht es für den 21-Jährigen nun zurück nach München. Dass er dort sofort eine große Rolle spielt, ist aber nicht erst seit dem Transfer von Dayot Upamecano (22) so gut wie ausgeschlossen. Auch die vierte Liga, in die die Zweitvertretung des FC Bayern kürzlich abgestiegen ist, wird keine Option für den Innenverteidiger sein.

Drei Interessenten für Mai

Somit bleibt als Ausweg eigentlich nur noch eine erneute Leihe, da der deutsche Rekordmeister den Zugriff auf das talentierte Eigengewächs sicherlich nicht gänzlich verlieren möchte. Wie der ‚kicker‘ berichtet, interessieren sich drei ambitionierte Zweitligisten für die Dienste des gebürtigen Dresdeners.

Die Rede ist von Schalke 04, dem Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf, die sich allesamt für ein aller Voraussicht nach mehr als hartes Aufstiegsrennen rüsten wollen. Ein zweitligaerfahrener Innenverteidiger, für den nur ein humanes Gehalt fällig werden dürfte, passt da sicherlich perfekt ins Beuteschema der drei klammen Vereine.