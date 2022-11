Bobic: Hertha muss „Schritte rückwärts machen“

Die fetten Jahre sind bei Hertha BSC vorbei. Wie Geschäftsführer Sport Fredi Bobic im Interview mit dem ‚Münchner Merkur‘ und der ‚tz‘ skizziert, werden fortan kleinere Brötchen gebacken: „Das Unternehmen hat so viel Geld investiert, und Corona war dann nochmal ein nicht vorhersehbarer und brutaler Treiber. Dementsprechend müssen wir uns konsolidieren. Denn der Erfolg, den man sich durch die schnelle Kapitalmaßnahme erhofft hat, ist ja nicht eingetreten. Wir müssen jetzt Schritte rückwärts machen.“

Konkrete Maßnahmen nennt der Manager nicht. Allein aber in der vergangenen Saison wurde ein Verlust von fast 80 Millionen Euro bilanziert. Zudem schwelt ein Konflikt mit Investor Lars Windhorst, der seine Anteil am Klub veräußern will. Ein Sparkurs ist demnach unausweichlich. Bobic mahnt zur Geduld: „Man muss sie haben – und zwar fernab von allen Ergebnissen. Sonst findet man sich in der Dritten Liga wieder.“