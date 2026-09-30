BVB: Book lehnte Watzke-Liebling ab

Bei Borussia Dortmund liebäugelten einige Funktionäre – unter ihnen mutmaßlich auch Hans-Joachim Watzke – mit einer erneuten Rückkehr von Jadon Sancho. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, machte aber Ole Book von seinem Veto-Recht Gebrauch und stellte sich gegen die Verpflichtung. „Der kann uns nicht helfen! Thema erledigt“, soll das eindeutige Urteil des neuen Sportdirektors gewesen sein.

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2021 hatte Sancho die Borussia für die Ablöse von 85 Millionen Euro in Richtung Manchester United verlassen. Mit ein paar wenigen Ausnahmen befindet sich die Karriere des Offensivspielers seitdem im Sinkflug. Ende Juni lief der Vertrag in Manchester aus, einen neuen Klub hat der 26-Jährige bislang nicht gefunden.