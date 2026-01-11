Winterwechsel: Monaco erreicht Kehrer-Angebot

Besiktas bietet für Thilo Kehrer (29). Wie FT exklusiv aus Frankreich erfuhr, hat der türkische Erstligist ein Angebot in Höhe von acht Millionen Euro plus Boni für den Abwehrspieler bei der AS Monaco eingereicht. Ob diese Offerte ausreicht, um Monaco ins Grübeln zu bringen, muss sich noch zeigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Fürstentum gehört Kehrer zum festen Stammpersonal. In der laufenden Spielzeit führte er das Team von Sébastien Pocognoli in Abwesenheit von Denis Zakaria (29) sogar einige Male als Kapitän aufs Feld.

Derzeit bleibt Monaco als Tabellenneunter weit hinter den Erwartungen zurück. Kehrer wird sich also gut überlegen, ob er seine Koffer packen möchte. Sicherlich rechnet sich der Ex-Schalker minimale Chancen auf eine WM-Teilnahme aus. Die Frage ist, ob er sich am Bosporus besser in den Fokus von Bundestrainer Julian Nagelsmann spielen könnte.