16 Millionen: Faivre nach Lyon

Romain Faivre schließt sich Olympique Lyon an. Wie die L’Équipe berichtet, absolviert der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler am heutigen Sonntag die obligatorischen medizinischen Untersuchungen. OL zahlt für Faivre 16 Millionen Euro Ablöse plus zwei Millionen Boni an Stade Brest. Im Nordwesten Frankreichs hatte sich der 23-jährige Faivre zum gestandenen Ligue 1-Spieler gemausert. Auch Bundesligisten wie Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach waren längst aufmerksam geworden.

Neben Faivre will OL noch einen Sechser als Ersatz für Bruno Guimarães holen, den es für mindestens 42 Millionen Euro zu Newcastle United wechselt. Lyons Kandidaten nach FT-Infos: Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln, Ander Herrera (PSG), Orel Mangala (VfB Stuttgart) und Teji Savanier (Montpellier). Zudem werden Tanguy Ndombélé und Giovanni Lo Celso von Tottenham Hotspur gehandelt.