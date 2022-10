Arsenal plant Verlängerung mit drei Profis

Der FC Arsenal plant offenbar, drei wichtige Spieler langfristig zu binden. Wie Mikel Arteta auf der Pressekonferenz im Vorfeld zur Begegnung mit dem FK Bodo/Glimt (21 Uhr) in der Europa League ankündigt, arbeiten die Gunners daran, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli und William Saliba „zu belohnen“. Alle drei haben „eine große Zukunft im Verein“, so der spanische Übungsleiter.

Die Verträge des Trios laufen allesamt noch bis 2024. Bei Martinelli besitzt Arsenal die Möglichkeit, per Option um ein Jahr zu verlängern. Laut Arteta will man vermeiden, mit den Leistungsträgern ins letzte Vertragsjahr zu gehen und transfertechnisch unter Druck zu geraten. Man werde sicherstellen, „dass der Verein immer geschützt ist, dass der Verein immer in einer guten Position ist“, jedoch auch, „dass die Spieler glücklich sind“.