Menü Suche
Kommentar
FT-Info Premier League

Newcastle vor 41-Millionen-Transfer

von Lukas Weinstock - Quelle: RMC | FT-Info
Aladji Bamba verfolgt den Ball @Maxppp

Die AS Monaco lässt Toptalent Aladji Bamba (20) ziehen. Wie ‚RMC‘ berichtet, haben die Monegassen mit Newcastle United eine Einigung erzielt. FT kann diesen Bericht bestätigen. Nach unseren Informationen fließen 36 Millionen Euro als Sockelablöse ins Fürstentum, fünf weitere Millionen können noch an Boni hinzukommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus sichert sich Monaco eine Weiterverkaufsbeteiligung für Bamba. Der Mittelfeldakteur befindet sich bereits in England, um den Medizincheck zu absolvieren. Neben Sean Steur (18) soll der Franzose die Lücke schließen, die der 117 Millionen Euro teure Abgang von Sandro Tonali (26/Tottenham Hotspur) hinterlassen hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Ligue 1
Monaco
Newcastle
Aladji Bamba

Weitere Infos

Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1
Monaco Logo AS Monaco
Newcastle Logo Newcastle United
Aladji Bamba Aladji Bamba
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert