Die AS Monaco lässt Toptalent Aladji Bamba (20) ziehen. Wie ‚RMC‘ berichtet, haben die Monegassen mit Newcastle United eine Einigung erzielt. FT kann diesen Bericht bestätigen. Nach unseren Informationen fließen 36 Millionen Euro als Sockelablöse ins Fürstentum, fünf weitere Millionen können noch an Boni hinzukommen.

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Darüber hinaus sichert sich Monaco eine Weiterverkaufsbeteiligung für Bamba. Der Mittelfeldakteur befindet sich bereits in England, um den Medizincheck zu absolvieren. Neben Sean Steur (18) soll der Franzose die Lücke schließen, die der 117 Millionen Euro teure Abgang von Sandro Tonali (26/Tottenham Hotspur) hinterlassen hat.