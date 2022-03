Atlético: Herrera im Sommer nach Texas

Héctor Herrera wird Europa wohl erst im Sommer den Rücken kehren. Wie der mexikanische Journalist Luis Omar Tapia berichtet, hat sich der Mittelfeldspieler mit Houston Dynamo auf eine Zusammenarbeit verständigt. Vollzogen wird der Wechsel aber nicht während des aktuell offenen Transferfensters der MLS, sondern nach der La Liga-Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer läuft Herreras Vertrag bei Atlético Madrid aus, eine Verlängerung ist somit endgültig vom Tisch. In der laufenden Saison kommt der 31-jährige Edelreservist auf 20 Pflichtspieleinsätze, zuletzt stand er auch zweimal in der Startaufstellung. In Texas soll er einen Vertrag bis Ende 2025 unterschreiben.