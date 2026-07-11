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Offiziell 2. Bundesliga

KSC verpflichtet Herold-Nachfolger

von Tobias Feldhoff - Quelle: ksc.de
1 min.
Das Karlsruher Wildpark-Stadion @Maxppp

Der Karlsruher SC verstärkt sich auf der Linksverteidiger-Position. Vom schwedischen Erstligisten Djurgardens IF wechselt Viktor Bergh (26) zum Zweitligisten. Dort nimmt der Schwede den Kaderplatz von David Herold (23), der zu Borussia Mönchengladbach gewechselt ist.

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„Uns ist die Bedeutung der Position des Linksverteidigers sehr bewusst. Deshalb war es für uns klar, dass wir nach der Leihe von Deniz Ofli auf der Position noch etwas machen wollen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Viktor einen erfahrenen und gestandenen Linksverteidiger für uns gewonnen haben“, sagt Geschäftsführer Sport Mario Eggimann über die Neuverpflichtung, die in der vergangenen Saison an Hansa Rostock verliehen war und den deutschen Fußball somit schon kennengelernt hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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