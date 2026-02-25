Menü Suche
La Liga

Hat Atlético den Griezmann-Abschied schon akzeptiert?

von Tobias Feldhoff
Diego Simeone rechnet offenbar mit einem Winterwechsel von Antoine Griezmann in die MLS. „Ich hoffe, er wählt das, was am besten für ihn ist und was er sich wirklich wünscht. Er hat es verdient, das zu bekommen, was er sich wünscht“, sagte der Trainer von Atlético Madrid nach dem gestrigen 4:1 in der Champions League gegen den FC Brügge.

Griezmann befindet sich in Gesprächen mit Orlando City. Das Transferfenster in der nordamerikanischen Liga ist noch bis zum 26. März geöffnet. An Atlético ist der 34-jährige Franzose noch bis 2027 vertraglich gebunden, schon seit Jahren liebäugelt er mit einem Wechsel in die USA.

