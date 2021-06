Ligue 1 lockt: Benfica offen für Weigl-Verkauf

Im Januar 2020 verabschiedete sich Julian Weigl von Borussia Dortmund und der Bundesliga, mit dem Ziel eine neue Herausforderung im Ausland zu suchen. Benfica Lissabon sicherte sich damals die Dienste des Mittelfeldspielers für rund 20 Millionen Euro. Seither ist der Deutsche beim portugiesischen Traditionsverein gesetzt.

Für Weigl könnte nun aber bereits der nächste Schritt folgen. Wie die portugiesische Tageszeitung ‚Record‘ berichtet, darf der 25-Jährige den Verein bei einem passenden Angebot verlassen. Wie FT kürzlich berichtete, zeigt unter anderem ein Topverein aus der Ligue 1 Interesse. Sein Vertrag in Portugal ist bis 2024 gültig und besitzt eine Ausstiegsklausel über 100 Millionen Euro. Auf diese würde Benfica aber wohl nicht bestehen.

„Wir haben letzte Saison nicht in der Champions League gespielt, was definitiv ein Nachteil war. Es gab keine große Bühne, um mich zu zeigen“, rekapituliert Weigl die abgelaufene Spielzeit. Ob Benfica in der kommenden Saison wieder in der Königsklasse antreten wird, ist noch offen. Die Portugiesen müssen sich dafür erst in der Qualifikation durchsetzen. Sollte dies nicht gelingen, ist der Klub zu Spielerverkäufen gezwungen.

DFB-Rückkehr geplant

Weigl konnte mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen und wurde kürzlich von den Fans von Benfica Lissabon zum Spieler der Saison gewählt. Für ihn persönlich sei die Saison daher positiv verlaufen: „Wir sind nur Dritter in der Meisterschaft geworden, was für einen traditionell so großen und beliebten Verein wie Benfica nicht genug ist. Ich persönlich hatte eine gute Zeit.“

Für Weigl steht weiter klar im Vordergrund, den Sprung zurück in die DFB-Elf zu schaffen: „Ich weiß, dass ich nur in die Nationalmannschaft zurückkehren kann, wenn ich bei Benfica gute Leistungen bringe. Das ist, worauf ich mich konzentriere.“ Eine Teilnahme an der Königsklasse würde die Chancen des Ex-Dortmunders deutlich erhöhen, ob bei Benfica oder einem anderen Klub.