Neapel: Gespräche mit zwei Trainern laufen

Die SSC Neapel ist auf der Suche nach einem neuen Trainer mit dem Kroaten Igor Tudor und dem Italiener Walter Mazzarri in Gespräche eingestiegen. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, ist die Entscheidung über den neuen Trainer noch nicht endgültig gefallen. Demnach habe Präsident Aurelio De Laurentiis am gestrigen Montag eine mündliche Einigung mit Tudor auf einen Einjahresvertrag erzielen können, wolle sich aber am heutigen Dienstag noch mit Mazzarri Treffen. Der Grund: Mazzarri soll bis zum kommenden Sommer übergangsweise die Mannschaft führen, wonach dann Tudor das Amt übernehmen würde.

Wer in den kommenden Stunden den Trainerposten des aktuell noch nicht offiziell entlassenen Rudi García übernehmen wird, bleibt damit offen. Für Präsident De Laurentiis gilt aber: Es muss einen neuen Impuls geben. García bleibt nach der vergangenen Meistersaison der Neapolitaner unter Ex-Trainer Luciano Spalletti hinter den Erwartungen: Platz vier in der Liga mit zehn Punkten Rückstand auf den ersten Platz sprechen Bände.