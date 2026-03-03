Verliert Arbeloa die Real-Kabine?
Am gestrigen Montag musste Real Madrid mal wieder eine peinliche Pleite hinnehmen. Für den Status von Trainer Álvaro Arbeloa war das ein erneuter Rückschlag.
Vieles spricht dafür, dass Álvaro Arbeloa im Sommer durch einen Cheftrainer mit größerer Reputation ersetzt wird. Laut ‚The Athletic‘ ist der Vertrag des früheren Rechtsverteidigers zwar bis 2027 datiert, wirkliche Argumente konnte er aber bislang nicht sammeln.
Im Gegenteil – offenbar wird dem 43-Jährigen nicht die komplette Unterstützung der Real-Kabine zuteil. Die Laune vieler Stars sei in den vergangenen Wochen umgeschlagen, so ‚The Athletic‘.
Arbeloa-Idee fruchtet nicht
Vier Niederlagen hat Arbeloa in den zwölf Partien unter seine Ägide schon hinnehmen müssen. Die Entwicklung einer echten Spielidee vermisst man zudem.
Anders als der glücklose Xabi Alonso will Arbeloa eigentlich auf die reine individuelle Klasse des Kaders setzen und den Spielern ausufernde Taktikbelehrungen ersparen. Aber auch dieser Ansatz trägt bislang keine Früchte.
