Chefetage: Deutscher Manager steigt bei Real ein

Der neue Chief Operating Officer (COO) von Real Madrid kommt aus Deutschland. Manager Bernd Reichart wird ab Januar bei den Königlichen in die Chefetage einsteigen. Das geht aus einem Bericht der spanischen ‚Marca‘ hervor.

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Reichart ist bei Real kein Unbekannter: Der 52-Jährige stand zuletzt als CEO an der Spitze von A22 Sports Management, jenem Unternehmen, das die Pläne für die umstrittene Super League vorantrieb. In dieser Funktion stand Reichart bereits in engem Austausch mit Real-Präsident Florentino Pérez. Auch nach dem vorläufigen Scheitern des Projekts bleibt der deutsche Manager dem Fußball treu und übernimmt ab 2027 eine neue Führungsrolle bei den Königlichen.