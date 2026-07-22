Menü Suche
Kommentar 3
Bundesliga

Seimen verletzt sich schwer: VfB erwägt Transfer

Der VfB muss in der Saisonvorbereitung einen herben Rückschlag verkraften. Die neue Nummer eins hat sich schwer verletzt und die Stuttgarter müssen auf dem Transfermarkt aktiv werden.

von Dominik Schneider - Quelle: vfb.de
1 min.
Dennis Seimen beim Training @Maxppp

Normalerweise hätte Dennis Seimen in der bevorstehenden Spielzeit den großen Durchbruch beim VfB Stuttgart anpeilen sollen. Nach einer erfolgreichen Leihe zum SC Paderborn war angedacht, das 20-jährige Torwarttalent bei den Schwaben zur neuen Nummer eins zu machen. Eine Muskelverletzung verzögert das Vorhaben jetzt um einige Zeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Stuttgarter teilen mit, dass sich Seimen eine schwere Blessur an der Oberschenkelrückseite zugezogen hat und deshalb mindestens bis zur nächsten Länderspielpause Ende September nicht zur Verfügung stehen wird. Das wirft den jungen Keeper zurück und sorgt bei Sportvorstand Fabian Wohlgemuth für Sorgenfalten.

Der Funktionär kündigt an, dass der VfB auf dem Transfermarkt nachlegen könnte: „Auf der Torhüterposition waren unsere Personalplanungen für die kommende Saison bekanntermaßen weitestgehend abgeschlossen. Wir haben auch ohne Dennis viel Qualität in unserem Torhüterteam, dennoch müssen wir in den kommenden Tagen erörtern, ob wir nochmals auf dem Transfermarkt aktiv werden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Diehl erneut lange raus

Neben Seimen hat sich auch Justin Diehl (21) verletzt, der Außenstürmer an der Vorderseite des Oberschenkels. Das Talent kam seit seinem Wechsel vom 1. FC Köln nach Baden-Württemberg noch nicht richtig in Tritt und ist erneut zum Zuschauen verdammt. Für die VfB-Profis stand der Angreifer bisher erst neunmal auf dem Rasen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Stuttgart
Dennis Seimen
Justin Diehl

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Dennis Seimen Dennis Seimen
Justin Diehl Justin Diehl
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert