Seimen verletzt sich schwer: VfB erwägt Transfer

Normalerweise hätte Dennis Seimen in der bevorstehenden Spielzeit den großen Durchbruch beim VfB Stuttgart anpeilen sollen. Nach einer erfolgreichen Leihe zum SC Paderborn war angedacht, das 20-jährige Torwarttalent bei den Schwaben zur neuen Nummer eins zu machen. Eine Muskelverletzung verzögert das Vorhaben jetzt um einige Zeit.

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Die Stuttgarter teilen mit, dass sich Seimen eine schwere Blessur an der Oberschenkelrückseite zugezogen hat und deshalb mindestens bis zur nächsten Länderspielpause Ende September nicht zur Verfügung stehen wird. Das wirft den jungen Keeper zurück und sorgt bei Sportvorstand Fabian Wohlgemuth für Sorgenfalten.

Dennis #Seimen und Justin #Diehl fallen längerfristig aus



Der Torhüter und der Offensivspieler haben sich Muskelverletzungen zugezogen und stehen dem #VfB längere Zeit nicht zur Verfügung.



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Gute Besserung, Jungs! ❤️‍🩹#VfB | #VfB1893 pic.twitter.com/gIGadboELj — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) July 22, 2026

Der Funktionär kündigt an, dass der VfB auf dem Transfermarkt nachlegen könnte: „Auf der Torhüterposition waren unsere Personalplanungen für die kommende Saison bekanntermaßen weitestgehend abgeschlossen. Wir haben auch ohne Dennis viel Qualität in unserem Torhüterteam, dennoch müssen wir in den kommenden Tagen erörtern, ob wir nochmals auf dem Transfermarkt aktiv werden.“

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Auch Diehl erneut lange raus

Neben Seimen hat sich auch Justin Diehl (21) verletzt, der Außenstürmer an der Vorderseite des Oberschenkels. Das Talent kam seit seinem Wechsel vom 1. FC Köln nach Baden-Württemberg noch nicht richtig in Tritt und ist erneut zum Zuschauen verdammt. Für die VfB-Profis stand der Angreifer bisher erst neunmal auf dem Rasen.