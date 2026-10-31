Vertrauen verloren: Boldt muss bei Hannover gehen

Erst im Sommer wurde Jonas Boldt mit großem Brimborium bei Hannover 96 als neuer Heilsbringer installiert, der den Klub nach Jahren der Zweitligatristesse mit ruhiger Hand und guten Entscheidungen wieder in die Bundesliga führen sollte. Zunächst als Sportgeschäftsführer eingestellt, sollte Boldt auf Strecke sogar CEO werden. Stattdessen folgt bereits nach wenigen Monaten das Aus. Wie die Niedersachsen bekanntgeben, wird die Zusammenarbeit mit Boldt mit sofortiger Wirkung beendet.

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Jonas Boldt wurde als Geschäftsführer Sport der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA abberufen.



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https://t.co/55ILgER5t9 — Hannover 96 (@Hannover96) October 31, 2026

Statt im Aufstiegsrennen befindet sich Hannover nach dem kläglichen Saisonstart inklusive der Derby-Blamage gegen Eintracht Braunschweig (0:2) mitten im Abstiegskampf. Boldt stand bereits seit der Entlassung des beliebten Christian Titz bei den Fans in der Kritik und bewies mit der Verpflichtung des neuen Trainers Sandro Wagner kein glückliches Händchen.

Intern sei das Vertrauen schließlich auch geschwunden, von einem „Missverständnis“ war zuletzt die Rede. Ein weiterer Stein des Anstoßes ist der Kurzurlaub, den sich Boldt vor dem Niedersachsen-Derby und mitten in der Krise genommen hat. Vereinspatron Martin Kind soll sich in der Folge von Boldt abgewandt und den Daumen gesenkt haben.