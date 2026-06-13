Menü Suche
Kommentar
Premier League

Spurs reagieren auf Vuskovic-Angebot

von Remo Schatz - Quelle: Sky
Luka Vuskovic freut sich @Maxppp

Einen schnellen Wechsel von Luka Vuskovic (19) zu Brighton & Hove Albion wird es nicht geben. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Tottenham Hotspur den ersten Transfervorstoß der Südengländer abgewehrt. Die umgerechnet knapp 35 Millionen Euro waren den Londonern für den kroatischen WM-Teilnehmer offenbar zu wenig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Bezahlsender führt aus, dass mit einem zweiten Angebot zu rechnen ist. Zwischen den Seagulls und Vuskovic soll es bereits mündlich zur Einigung gekommen sein. Bei den Spurs steht der letztjährige HSV-Leihspieler noch bis 2030 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Brighton
Spurs
Luka Vušković

Weitere Infos

Premier League Premier League
Brighton Logo Brighton & Hove Albion
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Luka Vušković Luka Vušković
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert