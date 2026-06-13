Spurs reagieren auf Vuskovic-Angebot

Einen schnellen Wechsel von Luka Vuskovic (19) zu Brighton & Hove Albion wird es nicht geben. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Tottenham Hotspur den ersten Transfervorstoß der Südengländer abgewehrt. Die umgerechnet knapp 35 Millionen Euro waren den Londonern für den kroatischen WM-Teilnehmer offenbar zu wenig.

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Der Bezahlsender führt aus, dass mit einem zweiten Angebot zu rechnen ist. Zwischen den Seagulls und Vuskovic soll es bereits mündlich zur Einigung gekommen sein. Bei den Spurs steht der letztjährige HSV-Leihspieler noch bis 2030 unter Vertrag.