Vincent Kompany stellt sich in der brisanten Musiala-Thematik hinter seinen Schützling und stärkt ihm den Rücken. Der Bayern-Trainer machte auf der Pressekonferenz nach der Partie gegen den 1. FC Köln (1:1) am gestrigen Freitagabend deutlich, dass er Musiala weiterhin bestmöglich unterstützen will: „Meine Rolle ist so überdeutlich. Also wenn ein Trainer nicht mehr an seine Spieler glaubt, dann ist der Trainer das Problem. Meine Rolle ist, alles dafür zu tun, dass die Jungs, die wir haben, jeder, nicht nur Jamal, dass die ihre beste Leistung bringen.

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Kompany betonte zudem, dass eine gute Leistung Musialas nicht nur dem FC Bayern, sondern dem gesamten deutschen Fußball zugutekomme. Zuvor hatte Karl-Heinz Rummenigge mit kritischen Aussagen über den 23-Jährigen für Aufsehen gesorgt. „Leider deutet das, was wir wissen, darauf hin, dass es für ihn schwierig werden dürfte, wieder das Niveau zu erreichen, das er hier in diesem Stadion schon bei so vielen Gelegenheiten gezeigt hat“, so Rummenigge gegenüber ‚Sky‘.