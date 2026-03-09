Schlotterbeck-Gipfel: Hier haken die Verhandlungen

Das BVB-Aus von Julian Brandt (29) nach sieben Jahren in Dortmund soll nur der Auftakt sein. Hinzukommen Niklas Süle (30), Salih Özcan (28) und womöglich Marcel Sabitzer (31). Auch die Zukunft von Serhou Guirassy steht in den Sternen.

Die Schwarz-Gelben wollen sich grundlegend neuaufstellen. Wieder stärkerer Fokus auf erfolgshungrige Talente, zurück zu einem offensiv-attraktiven System mit Flügelspielern. Entsprechende Sommertransfers sind dabei unabdingbar. Justin Lemar (17) wird im Sommer in Dortmund aufschlagen, ein weiterer potenzieller Unterschiedsspieler soll noch kommen, gehandelt wird dabei unter anderem Said El Mala (19) vom 1. FC Köln.

Es sind genau diese Themen, die Nico Schlotterbeck (26) umtreiben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kam es in der vergangenen Woche zu einer Verhandlungsrunde mit Vater Marc und Berater Björn Etzel. Meinungen wurden ausgetauscht, Zahlen präsentiert. 14 Millionen Euro könnte der designierte Kapitän fortan verdienen.

Weiche Faktoren entscheiden

Auch wenn die Schwarz-Gelben auf eine Entscheidung drängen und schnellstmöglich Planungssicherheit wollen, blieb der Durchbruch bislang aus. Eine große Rolle spielen laut der Boulevardzeitung die sogenannten „weiche Faktoren“, die in der Verhandlungen immer wieder Gesprächsthema waren.

Die entscheidende Frage wird dabei sein, ob Niko Kovac seinem Abwehrchef einen attraktiven Strategie-Masterplan vorlegen kann, mit dem der BVB auch wieder – wie von Schlotterbeck lautstark öffentlich gefordert – um Titel mitspielen kann.