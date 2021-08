Transferendspurt: Wird Schalke seine Ladenhüter noch los?

Was baldige Abgänge der Altlasten um Ozan Kabak und Amine Harit angeht, gab sich Sportdirektor Rouven Schröder zuletzt optimistisch: „Nicht nur die Gerüchte werden konkreter, sondern auch die Inhalte. Der Markt bewegt sich auf jeden Fall. Bei möglichen Abgängen befinden wir uns allerdings noch nicht in der finalen Phase.“

Nach Ansicht des 45-Jährigen müssen sich potenzielle Interessenten aufgrund des bald schließenden Transferfensters aus der Deckung allmählich wagen: „Die Situation ist schon eine andere als noch vor ein paar Wochen. Potenzielle Interessenten müssen ihre Planungen, ihre Absichten von Tag zu Tag mehr konkretisieren.“ Grund genug für FT, einen Blick auf die Schalker Ladenhüter und ihre möglichen neuen Arbeitgeber zu werfen.

Ozan Kabak

Kaum ein Spieler wurde in der laufenden Transferphase mit so vielen Klubs in Verbindung gebracht wie der 21-Jährige. Der wahrscheinlichste Abnehmer scheint aktuell der FC Sevilla zu sein. 17 Millionen Euro stellen die Spanier laut der ‚Sport Bild‘ für den Innenverteidiger in Aussicht. Ein Transfer könnte allerdings davon abhängen, was mit Jules Koundé (22) passiert. Der Franzose wird von einigen Topklubs – allen voran vom FC Chelsea – umworben.

Matija Nastasic

Der 28-Jährige steht vor dem Absprung. Nach Informationen von Transfermarkt-Kenner Fabrizio Romano befindet sich sein Wechsel zum AC Florenz kurz vor dem Abschluss. Zwei bis drei Millionen werden dem Vernehmen nach an die klammen Knappen fließen.

Omar Mascarell

Beim 28-jährigen Spanier deutet sich derweil keine schnelle Entscheidung an. Lokomotive Moskau kristallisierte sich zuletzt als aussichtsreicher Interessent heraus, hat sich mittlerweile aber laut ‚Bild‘ aus dem Poker zurückgezogen. Geduld ist angesagt.

Can Bozdogan

Die nächste Personalie, hinter die Schalke aller Voraussicht nach bald einen Haken setzen kann. Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, steht der 20-Jährige kurz vor einer Leihe zu Rapid Wien. Die Verhandlungen seien „weit fortgeschritten“.

Amine Harit

Neuer Ausweg für den 24-Jährigen? Wie ‚Funke‘-Journalist Andreas Ernst und türkische Medien übereinstimmend berichten, interessiert sich Galatasaray für die Dienste des Offensivspielers. Die Verhandlungen ziehen sich den Berichten zufolge aber, eine Einigung sei noch nicht in Sicht.

Levent Mercan

Der nächste Knappe, den es in die Türkei ziehen könnte. Wie die Nachrichtenagentur ‚DHA‘ schreibt, befindet sich Schalke zurzeit in Verhandlungen mit Besiktas. Ein Transfer des 20-Jährigen sei im Gespräch, von einer Einigung scheint man aber auch hier noch ein gutes Stück entfernt zu sein.

Matthew Hoppe

Mehrere Anfragen aus England, dem Vernehmen nach vom FC Arsenal und dem FC Everton, sowie aus Italien und Russland sind laut der ‚Bild‘ in Gelsenkirchen für den 20-Jährigen eingegangen. Konkret ist aber auch hier noch nichts. Acht Millionen müsste ein Interessent der Boulevardzeitung zufolge für Hoppe auf den Tisch legen.