Zurück zum Erfolgsrezept: Die neue BVB-Juwelen-Elf

Die Verpflichtungen von Linksverteidiger Kauã Prates (18), Offensivjuwel Justin Lerma (18) und Innenverteidiger Joane Gadou (19) sind bereits eingetütet. Weitere Talente wie Kennet Eichhorn (16/Hertha BSC), Konstantinos Karetsas (18/ KRC Genk) oder auch CR7-Sohn Cristiano Júnior (15/Al Nassr) stehen auf der Liste der Dortmunder Scouts.

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Alle gemeinsam werden wohl niemals für den BVB auf dem Platz stehen. FT hat dennoch mal einen Blick in die Glaskugel gewagt und eine Elf mit vielen Youngsters zusammengestellt, die bei den Schwarz-Gelben ganz nach dem Vorbild von Jadon Sancho (26), Ousmane Dembélé (29), Erling Haaland (25) und Jude Bellingham (22) den nächsten Entwicklungsschritt gehen könnten.

Die BVB-Fantasy-Elf