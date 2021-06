Kelleher verlängert bei den Reds

Nachwuchskeeper Caoimhin Kelleher wird vom FC Liverpool mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Der 22-Jährige, der in der abgelaufenen Saison in fünf Partien bei den Profis zum Einsatz kam, unterschreibt nach Angaben der Reds „einen langfristigen Vertrag“. Der ursprüngliche Kontrakt des irischen Nationalspielers wäre im Sommer 2022 ausgelaufen.

🔴 Caoimhin Kelleher has signed a new long-term contract with the Reds! 🙌