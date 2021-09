Dárdai unzufrieden bei der Hertha?

Pál Dárdai soll mit seiner Rolle bei Hertha BSC zuletzt nicht einverstanden gewesen sein. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ bemängelte der Chefcoach etwa fehlende Mitsprache bei Transfers. Es habe ihm zu viele Veränderungen am Kader gegeben. Zudem sollen letztlich nicht die Spieler gekommen sein, die sich Dárdai wünschte.

Die Unzufriedenheit mit seinem Mitspracherecht spielte laut ‚Sport Bild‘ in die Wutrede des Ungarn nach dem 0:5 gegen Bayern München mit rein, als er sogar einen Rückzug in Erwägung zog. Gerade erst zweifelte mit Eduard Löwen (24, VfL Bochum) ein Hertha-Leihspieler Dárdais Einfluss bei der Mannschaftsaufstellung an. Immerhin: Am vergangenen Donnerstag soll sich der Coach mit seinem Sportchef Fredi Bobic über die Situation ausgesprochen haben.