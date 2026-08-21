Streik: Lille trifft Fernandez-Pardo-Entscheidung

Der OSC Lille hat bei Matias Fernandez-Pardo (21) eine Grundsatzentscheidung getroffen. Wie die französische FT-Partneredaktion Foot Mercato berichtet, wird der Belgier auch trotz eines 40 Millionen schweren Angebots von Atlético Madrid keine Wechselfreigabe erhalten. FM ergänzt, sollte nicht „ein wirklich unglaubliches Angebot“ vorgelegt werden, dass sich daran in der laufenden Transferperiode auch nichts mehr ändern wird.

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Für Entspannung wird die Entscheidung mit Sicherheit nicht sorgen. Fernandez-Pardo ist zuletzt in den Streik getreten und hat sich geweigert, dass vergangene Testspiel gegen den FC Everton (1:1) zu bestreiten. „Matias war einsatzbereit, wollte aber nicht spielen. Es gibt keine körperlichen Probleme“, erklärte Trainer Davide Ancelotti im Anschluss. Die Berater des Stürmers fordern nun ein Treffen mit der Vereinsführung, um doch noch die Wechselfreigabe zu erhalten.