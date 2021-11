Neuer Klub für Carroll

Andy Carroll ist zurück im Geschäft. Wie der englische Zweitligist FC Reading mitteilt, hat man den vereinslosen Mittelstürmer an Bord geholt. Das Besondere: Carroll unterschreibt nur einen Kurz-Vertrag bis Mitte Januar 2022.

Carroll kommt mit der Erfahrung aus 248 Premier League-Spielen, in denen der 1,93-Meter-Hüne 54 Tore erzielte. Neunmal spielte der heute 32-Jährige überdies für die englische Nationalmannschaft.

Welcome to Reading Football Club, Andy! 🤝



We are delighted to announce the signing of former-Newcastle United striker Andy Carroll, who signs on a short-term deal until mid-January.#WelcomeAndy | #Royals150