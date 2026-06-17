Messis grenzenlose Erfolgsgeschichte | Haaland erobert die WM im Sturm

Frankreich vs. Senegal (3:1)

Frankreich wurde nach einer schwachen ersten Hälfte seinem Ruf als Topfavorit gerecht und drehte im zweiten Durchgang mächtig auf. Held des Abends ist für die französische Presse Doppelpacker Kylian Mbappé, der sich anschickt, den Torrekord von Miroslav Klose zu überbieten.

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‚Eurosport‘ (Frankreich): „Der amerikanische Traum der Bleus beginnt perfekt.“

‚L’Équipe‘ (Frankreich): „Nach einer sehr schwierigen ersten Halbzeit konnte sich die französische Nationalmannschaft durchsetzen und startete mit einem Sieg in die Weltmeisterschaft. Kylian Mbappé erzielte einen Doppelpack und übernahm damit den Rekord für die meisten Tore im Trikot der Bleus.“

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‚Le Soleil‘ (Sengal): „Bei ihrem Auftakt begeistern die Männer von Pape Thiaw und setzen ihren Gegner unter Druck, müssen sich aber letztendlich dem kühlen Realismus der Bleus geschlagen geben.“

Irak vs. Norwegen (1:4)

Auch Norwegen hatte bei seiner ersten WM-Partie seit 28 Jahren einen schwierigen Start. Schlüsselmoment war der zweite Treffer von Starstürmer Erling Haaland kurz vor der Halbzeitpause (43.) nach einem schlimmen Abwehrpatzer der Iraker.

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‚Dagbladet‘ (Norwegen): „Erling Haaland erobert die WM im Sturm, er schlägt zu wie ein Raubtier.“

‚Verdens Gang‘ (Norwegen): „Norwegen gewann nach einem schwachen Start und einem fantastischen Schlussspurt mit 4:1. Natürlich war es der Superstürmer, der Norwegens erstes WM-Tor seit 10.220 Tagen erzielte. Und auch das nächste.“

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‚Iraqui News‘ (Irak): „Das Spiel markierte für beide Länder die lang ersehnte Rückkehr auf die Weltbühne. Erling Haaland erzielte bei seinem WM-Debüt zwei atemberaubende Tore in der ersten Halbzeit.“

Argentinien vs. Algerien (3:0)

Während dem Franzosen Mbappé noch ein Tor fehlt, um mit Klose gleichzuziehen, erledigte Lionel Messi das bereits im Auftaktspiel seiner Argentinier. Der achtmalige Weltfußballer erzielte alle drei Treffer, die Albiceleste unterstreicht mit einer souveränen Vorstellung ihre Ambitionen auf die Titelverteidigung.

‚DeporTV‘ (Argentinien): „Messi, Magie, WM: Ein Debüt gegen Algerien mit drei Toren, bei dem er seine grenzenlose Erfolgsgeschichte weiter ausbaut.“

‚El Grafico‘ (Argentinien): „Der Champion betrat den Platz und enttäuschte nicht.“

‚DZFoot‘ (Algerien): „Ein missglückter Auftakt. Algerien beeindruckt nicht, sondern wirkt eher eingeschüchtert von seinem Gegner.“

Österreich vs. Jordanien

Die Partie läuft zur Stunde noch.