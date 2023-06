Spannende Details zum Gündogan-Deal

Ilkay Gündogan hat sich mit dem Wechsel zum FC Barcelona für die längerfristige Perspektive entschieden. Das Fachmagazin ‚The Athletic‘ nennt die relevantesten Zahlen des Deals unter Berufung auf involvierte Quellen. Dem Bericht zufolge streicht der 32-jährige Nationalspieler bei den Blaugrana neun Millionen Euro netto ein – rund drei Millionen weniger, als er in einem weiteren Jahr bei Manchester City verdient hätte.

Wohlgemerkt: In einem Jahr. Mehr hatten die Skyblues zunächst nicht vorgesehen, lediglich per Option eine weitere Spielzeit in Aussicht gestellt. Barça offerierte Gündogan stattdessen zwei Jahre plus Option auf ein drittes. Das erwies sich als entscheidender Faktor, ebenso wie der Einfluss von Trainer Xavi und des in der Zwischenzeit zurückgetretenen Sportdirektors Jordi Cruyff.

