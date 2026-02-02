Klub-Rekord: Palace holt Strand Larsen

Jörgen Strand Larsen verlässt die Wolverhampton Wanderers und wechselt innerhalb der Premier League. Der 25-Jährige schließt sich Crystal Palace an und unterschreibt einen bis 2030 gültigen Vertrag. Dem Vernehmen nach fließen rund 58 Millionen Euro inklusive Boni für den Norweger, das ist klubinterne Rekord-Ablöse.

Zuletzt wurde Strand Larsen auch von Leeds United umgarnt. Ein Deal kam jedoch nicht zustande, da man sich mit den Wolves über die finale Ablöse nicht einig wurde.