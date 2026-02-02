Menü Suche
Klub-Rekord: Palace holt Strand Larsen

von Leon Morsbach - Quelle: cpfc.co.uk
Jörger Strand Larsen steht vor dem Abgang bei den Wolverhampton Wanderers @Maxppp

Jörgen Strand Larsen verlässt die Wolverhampton Wanderers und wechselt innerhalb der Premier League. Der 25-Jährige schließt sich Crystal Palace an und unterschreibt einen bis 2030 gültigen Vertrag. Dem Vernehmen nach fließen rund 58 Millionen Euro inklusive Boni für den Norweger, das ist klubinterne Rekord-Ablöse.

Crystal Palace F.C.
Jørgen. Is. Palace.
Zuletzt wurde Strand Larsen auch von Leeds United umgarnt. Ein Deal kam jedoch nicht zustande, da man sich mit den Wolves über die finale Ablöse nicht einig wurde.

