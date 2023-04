FC Bayern: Tuchel weicht Osimhen-Frage aus

Thomas Tuchel möchte sich nicht zum Thema Victor Osimhen äußern. Auf der heutigen Pressekonferenz vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr) sagte der Cheftrainer des FC Bayern auf die Frage, was er vom Stürmertypen Osimhen halte: „Vom Stürmertypen? Wissen Sie, ich habe eine Meinung dazu, doch wenn ich die jetzt sage, sagt mein Kollege in Italien auch wirklich völlig zurecht: ‚Wie kommt der dazu?‘“

Unter der Anzeige geht's weiter

Und weiter: „Auch ohne, dass ich damit liebäugle, den Spieler zu verpflichten, kommt das dann in Italien anders an. Und man sagt dann dort mit vollem Recht: ‚Warum hält der Thomas nicht seine Klappe?‘ Deshalb halte ich auch meine Klappe. Ich habe mit Hoffenheim und ManCity genug zu tun, da spreche ich nicht über die Spieler anderer Klubs.“ Der 24-jährige Angreifer der SSC Neapel wird in München als potenzieller Neuzugang für die kommende Saison gehandelt.

Lese-Tipp

„Überzeugendes“ Kane-Angebot: Bayern will Tottenham auf die Probe stellen