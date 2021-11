Nächste CR7-Rettung | Fatis „Golden Goal“

Dauerretter Ronaldo

Am gestrigen Abend schrieb Cristiano Ronaldo das nächste Kapitel seiner nicht enden wollenden Rettungsgeschichte bei Manchester United. Gegen Atalanta Bergamo sah es für die Red Devils bis kurz vor Abpfiff nach einer Niederlage aus, ehe CR7 zum wiederholten Mal in der Nachspielzeit für den Ausgleich sorgte. Auch die ‚Daily Mail‘ fühlt sich wie in einer Dauerschleife: „Ronnie zur Rettung, Teil 3“. „Ronbelievable“, erlaubt sich die ‚Metro‘ ein Wortspiel. Dem ‚Guardian‘ zufolge lieferte der Portugiese „die vertraute späte Rettungsaktion“. Für den 36-Jährigen war es der neunte Treffer im zwölften Spiel, ein Ende scheint nicht in Sicht.

Goldener Fati

Ähnlich wie Cristiano Ronaldo hat auch Ansu Fati einen Verein auf seinen vergleichsweise schmalen Schultern zu tragen. Der Teenager sorgte am gestrigen Abend mit seinem 1:0-Siegtreffer gegen Dynamo Kiew für Jubeltrauben in Spanien. „Ansu Fatis goldenes Tor schickt Barça nach Europa“, heißt es in der ‚Sport‘. Auf der Titelseite der ‚Mundo Deportivo‘ prangt „Fatigol“ als Schlagzeile. Dazu schreibt die katalanische Zeitung: „Ansu hält Barça am Leben“. Für das Ausnahmetalent war es der 16. Treffer im 50. Spiel für die Katalanen.

Meilenstein für Dybala

Michel Platini ist wohl nur noch den älteren Fußballfans als aktiver Profi im Gedächtnis geblieben. Der ehemalige UEFA-Präsident schnürte in den 80er Jahren nicht ganz unerfolgreich seine Schuhe für Juventus Turin und erzielte dabei 104 Treffer in 223 Spielen. Am gestrigen Abend überholte Paulo Dybala die Frankreich-Legende beim 4:2-Sieg gegen Zenit St. Petersburg mit einem Doppelpack und imitierte dabei Platinis ikonischen Torjubel aus dem Europapokalfinale 1985. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ schreibt von der „Dybala-Show“. „Dybala im Stil von Platini“, erfreut sich der ‚Corriere dello Sport‘ an der Huldigung.