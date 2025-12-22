Schalkes konkreter Stürmerplan

Der FC Schalke möchte im Winter die Angriffsreihe verstärken. Wie die ‚Bild‘ berichtet, planen die Knappen einen Transfer eines jungen Stürmers, der für wenig Geld zu haben ist. Der neue Knipser soll sowohl sofort als auch perspektivisch in der Bundesliga weiterhelfen sowie Kaderwert schaffen.

Durch das limitierte Budget hat Schalke um Sportvorstand Frank Baumann keinen großen Handlungsspielraum, ältere Großverdiener von der Bank eines Bundesligisten kommen daher nicht infrage. Zwar führt Königsblau derzeit die Tabelle in der 2. Bundesliga an, einen zuverlässigen Knipser hat man derzeit aber nicht in den eigenen Reihen.