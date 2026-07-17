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Premier League

Aston Villa findet Digne-Ersatz

von David Hamza
Pervis Estupiñán nach einem Tor @Maxppp

Aston Villa will Pervis Estupiñán (28) in die Premier League holen. Laut Fabrizio Romano ist sich der Champions League-Teilnehmer mit dem ecuadorianischen WM-Teilnehmer über einen Wechsel einig. Aktuell laufen noch die Verhandlungen mit dem AC Mailand, dort steht Estupiñán bis 2030 unter Vertrag.

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Die Rossoneri hatten den Linksverteidiger erst vor einem Jahr für 17 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion verpflichtet. Bei Aston Villa könnte Estupiñán den Kaderplatz von Lucas Digne (32) einnehmen, der sich per Ausstiegsklausel für rund zehn Millionen Euro Paris St. Germain anschließen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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