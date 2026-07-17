Aston Villa will Pervis Estupiñán (28) in die Premier League holen. Laut Fabrizio Romano ist sich der Champions League-Teilnehmer mit dem ecuadorianischen WM-Teilnehmer über einen Wechsel einig. Aktuell laufen noch die Verhandlungen mit dem AC Mailand, dort steht Estupiñán bis 2030 unter Vertrag.

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Die Rossoneri hatten den Linksverteidiger erst vor einem Jahr für 17 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion verpflichtet. Bei Aston Villa könnte Estupiñán den Kaderplatz von Lucas Digne (32) einnehmen, der sich per Ausstiegsklausel für rund zehn Millionen Euro Paris St. Germain anschließen wird.