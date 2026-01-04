Marmoush-Angebot im Anflug? | Juve scheitert kläglich

Zur direkten Konkurrenz?

Nach seinem 75-Millionen-Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Manchester City legte Omar Marmoush (26) auf der Insel gut los. In der laufenden Spielzeit darf der Angreifer aber so gut wie gar nicht mehr von Beginn an ran, das spiegelt sich auch in seiner Torausbeute wider (ein Treffer in 15 Einsätzen).

Im Winter kehrt Marmoush den Skyblues deshalb womöglich schon wieder den Rücken – unter Umständen zieht es ihn sogar zur unmittelbaren Konkurrenz. Laut ‚Teamtalk‘ baggert neben Tottenham Hotspur auch Aston Villa an dem Stürmer, der aktuell mit Ägypten am Afrika-Cup teilnimmt. Ein Angebot könnte zeitnah in Manchester eintreffen. Stand jetzt wolle City den Rechtsfuß aber nicht während der Saison abgeben.

Sieg war greifbar

Muss sich Juventus Turin bereits aus dem Rennen um die Meisterschaft verabschieden? Das lässt sich Anfang Januar selbstredend nicht seriös feststellen, am gestrigen Samstagabend musste die Alte Dame zum Jahresauftakt aber einen herben Rückschlag hinnehmen. Über die US Lecce kam Juve im heimischen Stadion nicht über ein 1:1 hinaus.

Besonders bitter: In der 66. Spielminute hatte Jonathan David (25) die drei Punkte auf dem Fuß, scheiterte mit seinem Foulelfmeter aber kläglich an Lecce-Keeper Wladimiro Falcone, der den halbherzigen Strafstoß leicht parieren konnte. Den Anschluss an die Spitzengruppe um den AC Mailand, Inter Mailand und die SSC Neapel scheint das Team von Luciano Spalletti nun zu verlieren.