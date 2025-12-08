Der langfristige Plan mit Vuskovic

Tottenham Hotspur ist restlos von Luka Vuskovic überzeugt. Wie ‚TeamTalk‘ berichtet, planen die Verantwortlichen der Spurs, den 18-Jährigen nach dessen Leihe zum Hamburger SV im kommenden Sommer langfristig unter Vertrag zu nehmen. Damit dürften Borussia Dortmund und RB Leipzig, die Interesse an dem Kroaten haben, leer ausgehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vuskovic wechselte im Sommer für eine Ablöse von rund zwölf Millionen Euro von Hajduk Split zu Tottenham, wurde aber sofort für die nötige Spielpraxis für eine Leihgebühr von rund einer Million Euro zum HSV verliehen. In Hamburg entwickelt sich der Innenverteidiger prächtig.