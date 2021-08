Bericht: Varane hat bei United unterschrieben

Schon vor zwei Wochen wurde die Einigung der Vereine offiziell bestätigt, nun soll endgültig alles klar sein: Raphaël Varane hat laut Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano vergangene Nacht seinen Vertrag bei Manchester United unterzeichnet.

Für den 28-jährigen Innenverteidiger überweisen die Red Devils dem Vernehmen nach 50 Millionen Euro an Real Madrid. Finalisiert werden konnte der Deal erst jetzt, da sich Varane nach seiner Ankunft in England zunächst in Quarantäne begeben musste.