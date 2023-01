HSV: Kittel besteht Medizincheck

Sonny Kittel steht beim Hamburger SV weiterhin auf dem Absprung. Wie der ‚kicker‘ berichtet, war der 30-Jährige am vergangenen Wochenende in Saudi-Arabien unterwegs. Dort soll er sich mit einem Klub geeinigt haben und zudem den Medizincheck erfolgreich absolviert haben. Der HSV bekäme die gewünschten 500.000 Euro an Ablöse. Die Hanseaten wollen aber vor einem Verkauf einen adäquaten Ersatz für den offensiven Mittelfeldspieler finden. Bis Samstag, wenn im Wüstenstaat das Transferfenster schließt, hat der HSV dafür Zeit.

Kittel hat mit den Vereinigten Arabischen Emirate, Australien, den USA und Polen weitere mögliche Ziele. Bis auf weiteres trainiert der polyvalente Offensivspieler jedoch weiter mit der Mannschaft des HSV. In der aktuellen Saison kommt er auf fünf Vorlagen in 19 Pflichtspielen und besitzt noch einen bis Sommer datierten Vertrag.

