61-Millionen-Deal: Reijnders hebt den Daumen

Der Transfer von Tijjani Reijnders zu Al Qadsiah ist so gut wie in trockenen Tüchern. Laut Fabrizio Romano hat der 28-jährige Mittelfeldspieler inzwischen grünes Licht für den Wechsel gegeben, zwischen sämtlichen Parteien bestehe eine vollständige mündliche Einigung.

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Manchester City und Al Qadsiah hatten sich bereits auf eine Ablösesumme in Höhe von 61 Millionen Euro verständigt. Die Klubs tauschen Romano zufolge nun die letzten Dokumente aus, ehe Reijnders seinen Vertrag in Saudi-Arabien unterzeichnet. Am heutigen Training bei City nahm der Niederländer schon nicht mehr teil.