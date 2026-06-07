Baumann über Nagelsmann: „Nicht ganz cool“

Oliver Baumann dachte nach eigenen Angaben trotz der Degradierung zur deutschen Nummer zwei nicht an einen Rücktritt von der Nationalmannschaft. Gegenüber ‚RTL‘ gab der 36-Jährige im Anschluss an die WM-Generalprobe gegen die USA (2:1) Einblicke in sein Seelenleben: „Anfangs war es natürlich hart. Das war nicht ganz cool von meinem Gefühl her. Aber mir war sofort klar, dass ich fürs Team da sein werde und mitgehe. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, nicht herzukommen. Es ist für mich ja auch eine WM und ich möchte da dabei sein, möchte der Mannschaft helfen.“

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Gegenüber dem noch angeschlagenen Manuel Neuer (40), den Baumann in den beiden abschließenden Tests vertreten hat, hege er keinen Groll: „Die Situation ist wie sie ist und ich konzentriere mich auf mich und auf die Mannschaft und darum geht’s. Unser Verhältnis ist nach wie vor gut – und wir werden beide alles für die Mannschaft und den Erfolg tun. Es ist alles sauber. Ich möchte auch nicht zu viel darauf herumreiten.“