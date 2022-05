Barça: Gavi-Treffen diese Woche

Der FC Barcelona treibt die anvisierte Vertragsverlängerung mit Eigengewächs Gavi voran. Laut Fabrizio Romano soll noch in dieser Woche ein Treffen mit dem Agenten des 17-jährigen Mittelfeldspielers stattfinden.

„Ich hoffe, dass Gavi seinen Vertrag bald verlängert“, sagte Cheftrainer Xavi kürzlich, „ich möchte wirklich, dass er nach Ronald Araújo der nächste ist, der verlängert.“ Stand jetzt ist Gavi nur bis 2023 an die Blaugrana gebunden. Unter anderem bekundet der FC Bayern Interesse an dem Talent, das seine Zukunft aber dem Vernehmen nach in Barcelona sieht.