Werder: Bittencourt vor Comeback

Leonardo Bittencourt ist seit dieser Woche wieder im Mannschaftstraining des SV Werder Bremen. Laut ‚Weser-Kurier‘ sagt der 28-Jährige: „Mir geht es von Tag zu Tag besser. Ich konnte in dieser Woche bisher ohne Probleme trainieren.“ Sorgen bereitet eine hartnäckige eine Rippenverletzung, mit der der Mittelfeldmann vier Wochen ausgefallen ist. Und auch jetzt sei er noch nicht „zu 100 Prozent“ wieder fit.

Bittencourt fügt an: „Wir müssen die nächsten Tage abwarten.“ Der Bremer kann sich damit Hoffnungen auf eine Rückkehr in den Kader, aber wohl nicht in die Startelf machen. In der Bundesliga kommt er in vier Saisonspielen auf zwei Tore.