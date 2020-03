Solskjaer: „Brauchen mehr Spieler“

Ole Gunnar Solskjaer glaubt, dass Manchester United nur noch wenige Puzzleteile fehlen. „Wir denken, dass wir uns kontinuierlich verbessern. Wir wissen, dass uns noch ein, zwei, drei Spieler fehlen, bis wir zu den Titelkandidaten zählen“, so der Trainer der Red Devils laut ‚ESPN‘ nach dem gestrigen 2:0-Sieg im Manchester-Derby gegen ManCity.

Derzeit ist der englische Rekordmeister in guter Form. Seit Anfang Februar hat Solskjaers Elf in der Premier League nicht mehr verloren. United, das in der Hinrunde noch in der Krise steckte, ist nur noch vier Punkte vom viertplatzierten FC Chelsea und den Champions League-Plätzen entfernt. In der neuen Saison soll dann mit Unterstützung einer schlauen Transferpolitik der nächste Schritt erfolgen.