Dzenan Pejcinovic – Note 5

Lange warb der VfB um den deutschen U21-Nationalstürmer und lenkte schließlich ein: Der VfL Wolfsburg bekam die geforderten 25 Millionen Euro Ablöse. Und Pejcinovic legte mit einem Dreierpack im DFB-Pokal bei Hansa Rostock (4:0) los wie die Feuerwehr – doch es folgte kein weiterer Treffer. Nach vielen unglücklichen Aktionen ist er nur noch Stürmer Nummer zwei bis drei. Klar: Der kantige Linksfuß hat noch Entwicklungspotenzial, bisher enttäuscht er aber fast komplett.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leo Sauer – Note 5,5

Dasselbe gilt auch für den zweiten teuren Neuzugang des Sommers. Sauer soll perspektivisch durchstarten, hilft Stand jetzt aber noch gar nicht weiter. Für 15 Millionen Euro Ablöse ist der Ertrag viel zu gering. Bei seinem ersten Startelfeinsatz am vergangenen Freitag gegen Borussia Mönchengladbach (2:3) hatte der 20-jährige Flügelspieler einen rabenschwarzen Tag.

Grischa Prömel – Note 4

Der VfB versprach sich Führungsstärke, Stabilität und Torgefahr vom Mittelfeldmann, der auch gleich auf Anhieb Vize-Kapitän wurde. Doch Prömel erfüllt die hohen Erwartungen bisher nur selten, saß in der Bundesliga zuletzt sogar dreimal in Folge auf der Bank. Der 31-Jährige kam ablösefrei aus Hoffenheim, zählt jedoch zu den Topverdienern beim VfB. Auch von Prömel muss mehr kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Marius Funk – Note 3

Der Keeper kam als neue Nummer drei ablösefrei von Energie Cottbus. Am vergangenen Samstag überzeugte Funk in der dritten Liga für Stuttgart II gegen Alemannia Aachen (1:2).

Fazit – Note 5

Der VfB hielt alle Leistungsträger und glaubte, sich punktuell verstärkt zu haben. Dass noch keiner der prominenten Neuen einschlug, führt zur schwachen Gesamtnote 5. Aber: Das VfB-Gebilde sollte nach starken Jahren auch so stabil genug sein, um schnell aus der Krise zu kommen. Wenn es wieder besser läuft, könnten auch Pejcinovic und Co. ins Rollen kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Transferzeugnisse:

Transferzeugnis: Note 5 für einen PSG-Star

Transferzeugnis: Zweimal Note 1 für Barça

Transferzeugnis: Real-Krise auch bei Sommertransfers

Transferzeugnis: Dreimal Note 6 für Tottenham

Transferzeugnis: Top-Bewertung für Arsenal

Transferzeugnis: Eine Flop-Note beim BVB

Transferzeugnis: Nur ein Treffer bei ManUnited

Transferzeugnis: Zweimal Note 1 für Werder