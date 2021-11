Eintracht ohne Kostic gegen Piräus

Eintracht Frankfurt muss im anstehenden Europa League-Spiel gegen Olympiakos Piräus auf Filip Kostic verzichten. Der Flügelspieler ist nicht Teil des Kaders, der die Reise nach Griechenland antritt. Nach offiziellen Klubangaben verpasste er „leicht angeschlagen“ das heutige Abschlusstraining.

Neben dem 29-Jährigen wird auch Ajdin Hrustic (25) der SGE fehlen, der ebenfalls mit einer kleineren Blessur nicht im Kader steht. Am morgigen Donnerstag (18:45 Uhr) gastieren die Hessen in Piräus. Der Sieger des Duells macht einen großen Schritt in Richtung Gruppensieg.