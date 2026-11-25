Nick Woltemade (24/verliehen an Juventus Turin) spielt – Stand jetzt – in den Transferüberlegungen des FC Bayern keine Rolle. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, steht der deutsche Nationalstürmer derzeit nicht auf der Liste möglicher Sommertransfers für 2027. Im Sommer 2025 hatten die Münchner noch hart um Woltemade gerungen.

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Sollte der FC Bayern einen der bislang gehandelten Stürmer im Winter als Kane-Ersatz verpflichten? Sasa Kalajdzic Amine Gouiri Younes Ebnoutalib Eric-Maxim Choupo-Moting Nicolò Tresoldi Nein, der Kader ist gut genug Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Als Ersatz für den verletzten Harry Kane kommt der Ex-Stuttgarter im Winter ohnehin nicht infrage, da er in dieser Saison bereits für zwei Vereine (Newcastle United und Juventus Turin) zum Einsatz kam. Dafür ist in München offenbar der Name Younes Ebnoutalib (23) gefallen. „Die Münchener beobachten die Entwicklung des neuen deutschen Nationalspielers, der für rund 35 Millionen Euro zu haben sein soll“, schreibt die ‚Sport Bild‘.